Политический обучающий проект «ПолитСтарт» прошел в Звездном Городке

В городском округе Звездный Городок на площадке Дома космонавтов состоялся четвертый модуль обучающих семинаров в рамках проекта «ПолитСтарт». Проект направлен на подготовку активных граждан, стремящихся стать политическими лидерами на различных уровнях.

Партия «Единая Россия» активно поддерживает эту инициативу, предоставляя участникам необходимые знания и навыки.

На каждом модуле участников ждала новая интересная программа. Эксперты и специалисты в области политтехнологий рассказывали о формировании имиджа кандидата и эффективном использовании агитационных материалов.

Глава городского округа Звездный Городок Евгений Баришевский отметил, что всегда ценятся специалисты и очень важно заранее определить, в каком направлении вы будете полезны, будь то социальная сфера или экономика.

Отметим, что проект привлек к сотрудничеству депутатов всех уровней и политтехнологов. Депутат Государственной Думы Александр Толмачев подчеркнул, что общение позволяет учиться на практике и передать участникам жизненные примеры и опыт первых лиц.

В дополнение участники посетили музей Дома космонавтов, где узнали о развитии космонавтики и историях космонавтов.