Политический молодежный проект начался в Химках

В Химках на базе Московского государственного института культуры стартовал новый сезон молодежного кадрового проекта «ПолитЗавод 2.0». Инициатива партии «Единая Россия» и «Молодой Гвардии Единой России» призвана стать трамплином для амбициозной молодежи Подмосковья — тех, кто готов менять жизнь вокруг к лучшему и делать первые шаги в политике.

Более 150 активных молодых людей из 42 муниципалитетов региона собрались, чтобы заявить о себе и своих идеях. Среди гостей мероприятия — секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Инна Федотова, руководитель подмосковного отделения МГЕР Диана Алумянц и исполняющий обязанности ректора МГИК Дмитрий Сидоров.

Инна Федотова отметила: «Сегодня особенно важно поддерживать молодых лидеров — тех, кто умеет работать в команде, предлагать решения и брать на себя ответственность. Именно такие люди помогают развиваться Подмосковью и всей стране». Главная особенность проекта в этом году — прямая связь с Народной программой «Единой России». Участники не ограничатся теоретическими знаниями: они соберут реальные предложения от молодежи в своих муниципалитетах и помогут воплотить их в жизнь.

Лидер Движения общественной поддержки Светлана Пашковская отметила: «Благодаря „Единой России“ участники проекта смогут применить знания на практике с опытными наставниками. Это реальный старт в политике для молодежи и свежие кадры для партии на местном уровне». Также участников проекта ждут практические навыки, экспертные знания, стратегические сессии, встречи с лидерами и наставничество. Ребята смогут выбрать одно из направлений: технолог предвыборного штаба, политический спикер, менеджер общественных проектов или специалист по политическому SMM и дизайну. Проект поможет не только освоить конкретные навыки, но и найти единомышленников, а также получить обратную связь и поддержку для своих идей.