Политические партии объединились на форуме «Единство» в Балашихе

«Победа — в единстве»: под таким девизом в Балашихе стартовал форум , объединивший в одном зале представителей разных политических партий. Участники обсудили организацию помощи фронту, поддержку бойцов СВО и их семей.

На форум также приехали члены общественных организаций, ветераны спецоперации, волонтеры, жители Реутова и Балашихи.

«Все неравнодушные жители, которые сегодня объединены вокруг нашей страны, вокруг наших вооруженных сил, вокруг нашего президента. Сегодня в зале присутствовали и представители наших воинских частей и формирований, были наши волонтеры, руководители военно-промышленного комплекса, наши правоохранительные органы. Просто неравнодушные жители, все те, кто сегодня каждый день делает все возможное для того, чтобы приблизить нашу победу», — подчеркнул глава округа Сергей Юров.

«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия» и «Зеленые» — вклад в победу в специальной военной операции вносит каждая из партий.

«Люди должны сплотиться вокруг этой большой беды, чтобы помогать фронту — это очень важно», — сказал заместитель председателя окружного совета депутатов, руководитель фракции КПРФ Олег Зверев.

Под эгидой политиков россияне плетут маскировочные сети, отправляют тонны гуманитарной помощи и устраивают благотворительные концерты за ленточкой. Выставка, посвященная быту бойцов, прошла в рамках форума. На ней участники смогли увидеть элементы экипировки российских военных и настоящие дроны.

«И все городские округа Московской области, и координаторы всех городских округов в Московской области участвуют в непосредственной помощи бойцам СВО. Мы отправили не один гуманитарный конвой в зону СВО. Наши коллеги посещают зону СВО», — рассказал депутат от партии ЛДПР Владимир Синякин.

Участниками форума стали не только партийцы, но и сторонники — обладатели особого юридического статуса. Это люди, которые разделяют идеи той или иной партии. Им дается полгода до официального вступления, все это время активисты находятся на «испытательном сроке», но уже участвуют в общественной и политической жизни, в том числе всячески поддерживают бойцов.

«Сторонники тоже активно ведут эту работу. Кроме партийных проектов и участия в них, конечно же это единство через спорт. Проводим спортивные мероприятия, сейчас как раз по всей стране проходит всероссийский марафон сторонников, „Сила России“», — рассказал председатель местного совета сторонников партии «Единая Россия» Александр Евсюткин.

Кульминацией стало выступление народного артиста России, депутата Госдумы Дениса Майданова. Он исполнил свои лучшие песни о Родине, которым подпевал весь зал.