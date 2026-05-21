Поликлинику в ЖК «Заречье Парк» в Одинцове поставили на кадастр

В Московской области завершили оформление нового объекта здравоохранения, построенного в жилом комплексе «Заречье Парк» в Одинцове. Как сообщили в региональном управлении Росреестра, сведения о поликлинике внесли в Единый государственный реестр недвижимости на прошлой неделе.

Новое медицинское учреждение станет подразделением Одинцовской областной больницы. Четырехэтажное здание площадью почти четыре тысячи квадратных метров сможет принимать до 300 пациентов за смену.

В поликлинике будут работать как врачи общей практики, так и специалисты по десяти профильным направлениям. Кроме того, для посетителей оборудуют диагностическое отделение, стоматологический кабинет, помещения для проведения процедур, кабинет экстренной помощи и аптечный пункт.

Возведение объекта проходило в рамках национального проекта «Здравоохранение». При разработке проекта особое внимание уделили удобству пациентов, доступности медицинских услуг и современному оснащению. Поликлинику оборудовали техникой для проведения диагностики и профилактических обследований.

Здание также адаптировали для маломобильных граждан. Рядом с медучреждением проведут благоустройство территории и организуют парковочное пространство на 27 автомобилей.

Поликлиника начнет работу в сентябре. После открытия жители ЖК «Заречье Парк» и близлежащих районов Одинцовского округа смогут получать медицинскую помощь и проходить обследования рядом с домом.

«Правительство Московской области уделяет особое внимание развитию системы здравоохранения для создания комфортных условий гражданам региона. Управлением приняты все необходимые меры по качественному и своевременному оформлению социально значимых объектов региона», — подчеркнул начальник территориального отдела № 5 Максим Михалин.