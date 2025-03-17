Поликлинику в ЖК «Заречье парк» достроят в Одинцове к концу сентября

Строительство поликлиники на 300 посещений в смену в жилом комплексе «Заречье Парк» продолжают в Одинцово. Объект готов на 60%, на стройке работают больше 40 человек и несколько единиц техники.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов отметил, что подрядчик хорошо справляется с поставленными задачами. Сейчас на объекте подключают внешние сети, идет внутренняя отделка и монтаж электрических систем. Финансирование осуществляется без проблем, а строители активно общаются с руководством Одинцовской областной больницы, которой будет передана поликлиника.

Медицинское оборудование уже закуплено, и акцент сделан на лучевую и функциональную диагностику. Поликлиника займет площадь 3,4 тысячи квадратных метров и будет включать терапевтические и диагностические отделения. Здесь будут работать специалисты из более чем 10 областей. В мае начнется благоустройство территории, включая озеленение и парковку на 27 мест.

Планируется, что поликлинику сдадут в эксплуатацию к 30 сентября текущего года.