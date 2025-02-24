Поликлинику в ЖК «Прибрежный парк» построят в Домодедове в 2027 году

На территории нового жилого комплекса готовят площадку под строительство. К 2027 году здесь планируют возвести детско-взрослую поликлинику с постом скорой помощи.

Глава муниципалитета Евгения Хрусталева рассказала, что в настоящее время застройщик проводит земляные работы, устанавливает ограждения по периметру и обустраивает временные подъездные дороги. Перед началом работ было получено разрешение на строительство от Министерства жилищной политики Подмосковья.

Общая площадь трехэтажного здания составит почти четыре тысячи квадратных метров. В учреждении здравоохранения будут вести прием терапевт, кардиолог, невролог, педиатр, хирург, офтальмолог, оториноларинголог, гинеколог и другие специалисты. Все помещения оснастят современной мебелью и медицинским оборудованием. Проект поликлиники также учитывает доступность учреждения для маломобильных посетителей.