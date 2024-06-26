Поликлинику в ЖК «Новая Рига» построят в Красногорске к 2025 году

Фото: ГК "Гранель"

Строительство поликлиники на 150 посещений в смену началось в ЖК «Новая Рига» в Красногорске. ГК «Гранель» возведет объект к 2025 году.

В детском отделении поликлиники обустроят комнату матери и ребенка, прививочный кабинет, помещения хранения вакцин и другие необходимые помещения. Во взрослом отделении жители смогут получить консультации узкопрофильных специалистов: невролога, педиатра, хирурга/травматолога-ортопеда и других.

Отмечается, что взрослые пациенты, прикрепленные к поликлинике, смогут пройти профилактические осмотры и диспансеризацию.

Напомним, сейчас на территории жилого комплекса возвели шесть домов, школу, детский сад, магазины, пекарню и другие объекты сферы услуг. Кроме поликлиники ведется строительство второго детского сада на 230 мест.

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