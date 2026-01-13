Поликлинику в жилом проекте «Одинцово-1» поставлили на кадастр

Поликлинику для детей и взрослых в жилом проекте «Одинцово-1» поставили на кадастровый учет. Она рассчитана на 390 посещений в смену.

Как рассказали в региональном Минжилполитики, поликлиника находится на Каштановой улице. В четырехэтажном здании обустроили блоки первичной помощи, вакцинопрофилактики и терапии. Пациентов будут принимать специалисты разного профиля, в том числе стоматологи. В учреждении также оборудовали кабинеты рентгенодиагностики, маммографии и флюорографии, а также лабораторию экспресс-диагностики.

Здание обустроили с учетом нужд инвалидов и пожилых людей. Все входы расположены на уровне земли без ступеней и порогов.

На территории «Одинцово-1» уже работают две школы и шесть детских садов. В будущем там откроют еще два дошкольных учреждения.