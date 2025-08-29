Поликлинику в Волоколамске откроют после ремонта 1 сентября

Взрослая поликлиника Волоколамской больницы готова к открытию после масштабного обновления. Ремонтные работы уже завершены, и в ближайшие дни медицинское учреждение начнет прием пациентов.

Сейчас сотрудники проводят заключительную уборку помещений: моют полы и протирают поверхности, чтобы к началу работы поликлиника выглядела безупречно.

Особое внимание уделят техническому оснащению: теперь в учреждении есть лор-комбайн и специализированный хирургический стол.

Поликлиника сможет принимать до 650 пациентов за смену. Медицинскую помощь будут оказывать в полном объеме в рамках программы обязательного медицинского страхования.

Преображение стало возможным благодаря реализации Народной программы «Единой России». В здании полностью обновили кабинеты, заменили инженерные коммуникации, а также установили современное медицинское оборудование и функциональную мебель.

В ближайшее время также планируется дополнительно укомплектовать физиокабинет, где установят аппарат для ультразвуковой диагностики.

«Уже с понедельника врачи возобновят прием пациентов по адресу: город Волоколамск, улица Ново-Солдатская, дом 16. Теперь жители Волоколамского округа будут получать квалифицированную медицинскую помощь в комфортных и современных условиях», — отметила секретарь местного отделения «Единой России», глава округа Наталья Козлова.

Народная программа партии уже доказала свою эффективность на примере капитального ремонта больницы в селе Осташево, которая распахнула двери в январе прошлого года.

Там заменили инженерные системы, отремонтировали кровлю, фасад и фундамент, провели внутреннюю отделку, установили новейшие системы противопожарной защиты. Работы провели при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.