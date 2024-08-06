Поликлинику в поселке Свердловский построят до конца года

Встреча с представителями Щелковской областной больницы прошла в Лосино-Петровском. На ней обсудили в том числе завершение строительства новой поликлиники на 320 посещений в поселке Свердловский.

Организатором «Часа здравоохранения» стал секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Лосино-Петровского Сергей Джеглав. Событие прошло в рамках партийного проекта «Здоровое будущее».

Одной из тем обсуждения стало строительство новой поликлиники на 320 посещений в смену по «Народной программе» партии «Единой России». В ней расположатся аптечный пункт, отделение неотложной медпомощи, кабинеты узких специалистов, забора анализов и вакцинопрофилактики, блок кабинетов врача-инфекциониста, педиатрическое и терапевтическое отделение, отделения диагностики и физиотерапии и дневной стационар.

«Наша задача — укомплектовать новое учреждение кадрами. Поиск медицинских работников проводится с помощью Интернет-ресурсов и среди выпускников медицинских колледжей», — сказал глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

Чтобы привлечь кадры в новую больницу, молодым специалистам будут доплачивать губернаторские и ведомственные выплаты, компенсировать затраты на аренду жилья, предоставлять служебное жилье и общежития, а также земельные участки по программе «Земля врачам».

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