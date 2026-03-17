Поликлинику в Нахабине достроят в 2027 году

Поликлинику продолжают строить в Нахабине. В учреждении будут принимать как взрослых, так и детей. ОТкрыть его планируют в 2027 году.

Как рассказали в региональном Минстрое, на площадке будущей поликлиники уже установили башенный кран и начали устройство коммуникаций.

«На объекте 35 монолитчиков. Продолжаются работы по заливке бетона стен подземной части здания. Установка башенного крана — ключевой этап, мы переходим к активной фазе монолитных работ по возведению корпуса поликлиники», — сказал глава ведомства Александр Туровский.

Площадь пятиэтажного здания превысит 7,5 тысячи квадратных метров. Корпус будет рассчитан на 550 посещений в смену. Там будут получать помощь более 60 тысяч человек.

Стройготовность здания уже достигла 10,2%. До конца года подрядчик полностью завершит основные работы, а в 2027 году учреждение запустят.

Открытие нового корпуса позволит создать более комфортные условия для пациентов. Там будет работать дневной стационар на восемь коек. Здания соединят теплым переходом.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».