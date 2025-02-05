Поликлинику в микрорайоне «Гусарская баллада» в Одинцове построят в 2025 году

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов провел инспекцию строительной площадки в микрорайоне «Гусарская баллада», где возводят новую поликлинику. Объект готовят по государственной программе Подмосковья «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», рассчитанной на период с 2023 по 2027 год.

Сейчас работы находятся на начальной стадии, завершить строительство планируют в четвертом квартале 2025 года. Поликлинику возводят на участке, где раньше находился недостроенный дом на Триумфальной улице. Андрей Иванов отметил, что будет рассчитан на 500 пациентов в смену, из которых 350 мест предназначены для взрослых, а 150 — для детей.

«Сегодня мы осмотрели площадку, где уже начаты подготовительные работы. Сейчас идет разработка котлована, техника готовит основание для заливки фундамента. На объекте задействовано около 20 рабочих, но в ближайшее время, когда начнутся монолитные работы, их число значительно увеличится. Подрядчик планирует сдать объект в декабре 2025 года. Это важный социальный объект, который ждут не только жители микрорайона „Гусарская баллада“, но и соседних населенных пунктов, таких как поселок ВНИИССОК, села Акулово и Дубков», — рассказал глава округа.

Площадь будущей поликлиники составит около 6 тысяч квадратных метров. В детском отделении будут оборудованы кабинеты педиатра, стоматолога, фильтр-бокс для приема пациентов с симптомами инфекционных заболеваний, игровая зона и кабинет функциональной диагностики. Взрослое отделение будет предоставлять широкий спектр медицинских услуг, включая рентген, маммографию, флюорографию, стоматологию, офтальмологию и кардиологию. Также в здании предусмотрят дневной стационар на 16 мест и аптечный пункт. Для удобства посетителей на территории поликлиники оборудуют парковку на 45 автомобилей и детскую игровую площадку.