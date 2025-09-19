Поликлинику в «Гусарской балладе» в Одинцове откроют в 2026 году

Поликлинику на 500 посещений в смену в микрорайоне «Гусарская баллада» планируют открыть в первой половине 2026 года. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проверил ход работ.

Сейчас идут кладка наружных стен, возведение перегородок, укладка сетей и монтаж металлоконструкций на кровле. Темпы ниже ожидаемого — на площадке работает около 30 человек. Требуется увеличить штат, ускорить работы и наладить поставки материалов и оборудования.

Здание площадью около шести тысяч квадратных метров рассчитано на взрослое отделение с 350 посещениями в смену и детское — на 150 посещений. Стоит отметить, что во взрослом отделении будут находиться флюорография, маммография, рентгенодиагностика, офтальмология, стоматология и кардиология; в детском — кабинеты педиатра и стоматолога, фильтр-бокс, игровая комната и кабинет функциональной диагностики.

Медицинский комплекс будет оснащен современным оборудованием: компьютерной томографией, флюорографией, маммографией и рентген-установками различного класса.