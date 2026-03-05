Поликлинику в Голицыне достроят к 2028 году

Новую поликлинику построят в Одинцове к 2028 году. В учреждении разместят взрослое отделение на 200 посещений в смену и детское — на 100.

Строительство новой поликлиники достигло готовности 16%. Сейчас на площадке ведут монолитные и общестроительные работы. Всего к поликлинике прикрепят более 20 тысяч человек.

Как рассказали в региональном Минстрое, в здании создадут блоки неотложной помощи, помещения терапии и педиатрии, лучевой и функциональной диагностики, кабинеты флюорографии и рентгенодиагностики. На территории проведут благоустройство.

Работы ведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».