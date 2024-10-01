Поликлинику в деревне Глухово построят в 2025 году

Поликлинику для детей и взрослых построят в деревне Глухово под Красногорском во втором квартале 2025 года. Она будет рассчитана на 150 посещений в смену.

Как рассказали в подмосковном стройнадзоре, строительные работы начались в июне этого года. Готовность объекта уже превысила 15%.

В двухэтажном здании разместят кабинеты врачей общей практики и узких специалистов. Там будут вести прием педиатры, терапевты, неврологи, эндокринологи, кардиологи, офтальмолог, травматолог и другие. Кроме того, в учреждении будут проводить диспансеризацию и профосмотры.

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