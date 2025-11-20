Поликлинику в деревне Глухово достроят до конца 2025 года

В ЖК «Новая Рига» деревни Глухово ведется строительство поликлиники. Стройготовность медучреждения составляет 80%. Завершить возведение здания планируют до конца 2025 года.

Накануне инспекторы подмосковного Главгостройнадзора посетили объект и проконсультировали строителей о проведении итоговой проверки.

Площадь двухэтажного корпуса составляет почти 1,5 тысячи квадратных метров. В нем расположат взрослое и детское отделения. Прием в поликлинике будут вести педиатры и терапевты, а также узкие специалисты.

Кроме того, в здании откроют отделение функциональной диагностики. Медучреждение сможет проводить диспансеризацию и профилактические осмотры.

Поликлиника дополнит социальную инфраструктуру строящегося жилого квартала, где уже построены детский сад на 230 воспитанников и школа на 1150 мест.