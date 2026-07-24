Поликлинику со станцией скорой помощи откроют в Одинцове в 2027 году

В микрорайоне Новая Трехгорка продолжается строительство поликлиники со станцией скорой помощи и стационаром на 50 коек. Готовность объекта превысила 20%, завершить работы планируется в первой половине 2027 года.

Строительство медицинского комплекса ведется в активной фазе. Специалисты завершили устройство плиты перекрытия пятого этажа и продолжают монолитные работы. Одновременно возводятся наружные и внутренние стены здания, прокладываются инженерные сети, а также ведется подготовка лестничных маршей к бетонированию.

До начала осени подрядная организация планирует завершить устройство дренажной системы, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации. К октябрю рассчитывают закрыть тепловой контур.

Новая поликлиника будет рассчитана на 500 посещений в смену, включая 150 посещений детского отделения. В здании разместятся кабинеты врачей различных специальностей, диагностический блок, процедурные кабинеты и стационар на 50 коек. Пациенты смогут пройти ультразвуковые исследования, электрокардиографию, рентгенодиагностику, сдать анализы и получить восстановительное лечение. Проект также предусматривает залы лечебной физкультуры, кабинеты массажа и помещения для очных и дистанционных консультаций.