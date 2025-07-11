Поликлинику с постом скорой помощи построят в ЖК «Томилино Парк» в Люберцах

В жилом комплексе «Томилино Парк», который возводит в Люберцах группа «Самолет», продолжается масштабное развитие социальной инфраструктуры. Один из ключевых объектов — новая поликлиника с постом скорой помощи, которая в смену сможет принимать 540 пациентов.

Строительство выполнено на 45%. На площадке ежедневно трудятся 68 специалистов, также в работах задействованы две единицы техники.

Полностью готов каркас здания, завершены каменная кладка и гидроизоляция стен. Более чем на треть выполнены кровельные работы и остекление. Сейчас проводится монтаж инженерных систем.

Четырехэтажную поликлинику площадью свыше шести тысяч квадратных метров разделят на взрослое и детское отделения с разными входами.

На первых этажах каждого блока разместят гардеробные, зоны ожидания, регистратуру, а также кабинеты для забора крови и вакцинации. В детском отделении предусмотрена колясочная, а во взрослом — аптечный пункт.