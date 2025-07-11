Поликлинику с постом скорой помощи построят в ЖК «Томилино Парк» в Люберцах
В жилом комплексе «Томилино Парк», который возводит в Люберцах группа «Самолет», продолжается масштабное развитие социальной инфраструктуры. Один из ключевых объектов — новая поликлиника с постом скорой помощи, которая в смену сможет принимать 540 пациентов.
Строительство выполнено на 45%. На площадке ежедневно трудятся 68 специалистов, также в работах задействованы две единицы техники.
Полностью готов каркас здания, завершены каменная кладка и гидроизоляция стен. Более чем на треть выполнены кровельные работы и остекление. Сейчас проводится монтаж инженерных систем.
Четырехэтажную поликлинику площадью свыше шести тысяч квадратных метров разделят на взрослое и детское отделения с разными входами.
На первых этажах каждого блока разместят гардеробные, зоны ожидания, регистратуру, а также кабинеты для забора крови и вакцинации. В детском отделении предусмотрена колясочная, а во взрослом — аптечный пункт.
Пост скорой помощи на две бригады изолируют от основного корпуса и расположат на первом этаже.
Медицинское учреждение оснастят отделениями функциональной и лучевой диагностики, а также физиотерапии. На третьем этаже расположат женскую консультацию, кабинеты для ингаляции и массажа.
Пациенты смогут получить консультации врачей общей практики и узких специалистов, включая гастроэнтеролога, офтальмолога, отоларинголога, хирурга и стоматолога.
Для маломобильных граждан оборудуют входы без ступеней, лифты, широкие коридоры и специальные санузлы.
После завершения ремонта в помещениях установят современную мебель и технику. На прилегающей территории организуют парковку для сотрудников.
Ввести здание в эксплуатацию планируют во втором квартале 2026 года.
Жилой комплекс «Томилино Парк» расположен рядом с Томилинским заповедником и Волкушинским карьером. Там действуют два детских сада и две школы. На территории сейчас строят не только поликлинику, но также два жилых дома и еще два образовательных учреждения. Позже там появятся физкультурно-оздоровительный комплекс и наземный паркинг.