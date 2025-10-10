Поликлинику с постом скорой помощи откроют в Домодедове в 2026 году

В селе Ям в округе Домодедово строят новую поликлинику. Медучреждение появится на территории ЖК «Прибрежный парк». Оно сможет принимать до 216 пациентов в смену и будет иметь пост скорой помощи.

Обращаться за помощью туда смогут как взрослые, так и дети. Штат поликлиники пополнят врачи общей практики, а также профильные специалисты: невролог, кардиолог, гинеколог, хирург, офтальмолог, оториноларинголог и другие.

Площадь трехэтажного здания составит около четырех тысяч квадратных метров. Помимо кабинетов, в учреждении появятся дневной стационар, отделение рентгенологии, фильтр-бокс для пациентов с респираторными заболеваниями, прививочный блок и аптека.

Основные входы расположат на уровне земли, что добавит удобства маломобильным гражданам. Рядом организуют парковки для машин и велосипедов, оборудуют уличное освещение, а также поместят навигационные указатели и стенды.

Сейчас готовность объекта составляет 7%. Рабочие занимаются возведением конструкций подземной части здания. Сдать поликлинику планируют в конце 2026 года.

Кроме того, скоро в этом же жилом комплексе появятся три детских сада, школа и спорткомплекс с бассейном. Контроль за строительством объектов осуществляет Главгосстройнадзор Московской области.