Поликлинику с детской стоматологией поострят в Чехове в 2025 году

Строительство детской поликлиники в Чехове в рамках национального проекта «Здравоохранение» проверили специалисты Главгосстройнадзора Московской области. Работы стартовали в январе, а на сегодняшний день готовность объекта составляет 15%.

Рабочие уже провели устройство котлована и фундамента, а также завершили подземную часть здания. Сейчас они занимаются возведением несущих конструкций надземной части и монтажом инженерных сетей. Проект новой детской поликлиники предусматривает четырехэтажное здание общей площадью более 8,6 тысячи квадратных метров.

В медицинском учреждении будут оборудованы места для трех рентген-аппаратов. Ортопантомограф разместится на третьем этаже, где также будет стоматологическое отделение. Кроме того, здесь будет организован кабинет рентгенодиагностики заболеваний зубов с использованием соответствующего оборудования.

На четвертом этаже запланированы кабинеты массажа, залы для лечебной физкультуры, а также помещения для физиотерапевтов и психологов. Педиатрическое отделение будет обслуживаться 18 врачами, а также специалистами по эндокринологии, неврологии и кардиологии.

Планируется, что в поликлинике будут трудиться 243 специалиста, среди которых 90 — врачи, 80 — средний медицинский персонал. Завершение строительства запланировано на начало августа следующего года.

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