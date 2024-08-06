Поликлинику построят в ЖК «Новая Алексеевская роща» в Балашихе

Фото: ГК "Гранель"

В рамках проекта ЖК «Новая Алексеевская роща» в Балашихе построят поликлинику на 400 посещений в смену. ГК «Гранель» получила разрешение на строительство. Об этом сообщили в Минжилполитики региона.

На первом этаже четырехэтажного здания появится вестибюль, регистратура, зона ожидания и первичный прием. Второй этаж займут кабинеты врачей общей практики, терапевтическое отделение и служебные помещения. На третьем этаже обустроят хирургическое отделение, функциональную диагностику, а также лаборатории и служебные помещения. Стоматологическое отделение откроют на четвертом этаже.

Помимо этого, в ЖК проектом предусмотрены детский сад на 250 мест, школа для 1230 учащихся, а также магазины, кафе, пункты выдачи заказов, салоны красоты и аптеки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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