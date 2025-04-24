Поликлинику построят в ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове в 2026 году

В жилом комплексе «Гусарская баллада» в Одинцове строят новую поликлинику. Рабочие приступили к возведению первого этажа.

Площадь здания составит около шести тысяч квадратных метров. Поликлинику за смену смогут посетить 500 пациентов.

Помощь в медицинском учреждении будут оказывать терапевты, педиатры, урологи, гинекологи, стоматологи, эндокринологи и другие специалисты.

На прилегающей территории обустроят комфортные места для отдыха и парковку.

Работы проведут по государственной программе за счет средств бюджета Подмосковья.

Сейчас объект готов на 15%. Поликлинику планируют открыть в следующем году.