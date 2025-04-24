Поликлинику построят в ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове в 2026 году
В жилом комплексе «Гусарская баллада» в Одинцове строят новую поликлинику. Рабочие приступили к возведению первого этажа.
Площадь здания составит около шести тысяч квадратных метров. Поликлинику за смену смогут посетить 500 пациентов.
Помощь в медицинском учреждении будут оказывать терапевты, педиатры, урологи, гинекологи, стоматологи, эндокринологи и другие специалисты.
На прилегающей территории обустроят комфортные места для отдыха и парковку.
Работы проведут по государственной программе за счет средств бюджета Подмосковья.
Сейчас объект готов на 15%. Поликлинику планируют открыть в следующем году.