Поликлинику построят в микрорайоне Метровагонмаш в Мытищах в 2028 году

В Мытищах в микрорайоне Метровагонмаш началось возведение современной поликлиники, рассчитанной на 235 пациентов в смену. Медицинский центр построят в рамках развития жилого комплекса «Яуза Парк» на месте, где в 2025 году уже возвели четыре жилых дома.

Застройщик «НМ-Консалт» переходит к созданию социальной инфраструктуры, которая необходима будущим жителям района.

В поликлинике создадут все условия для качественного обслуживания как взрослых, так и детей. Пространство грамотно разделят на зоны, чтобы пациенты могли быстро попасть к нужному врачу, минуя длинные очереди.

Для детей организуют специальные площадки, включая игровую комнату и место для кормления. Поликлинику оснастят современным оборудованием, которое позволит проводить точную диагностику, консультации узких специалистов и заниматься профилактикой заболеваний. Вокруг здания планируют разбить зеленые зоны и благоустроить территорию.

Возведение учреждения стартовало в этом месяце. Процесс займет два года, а за его качеством и сроками будут тщательно следить инспекторы Главного управления строительного надзора Московской области.