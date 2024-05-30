Поликлинику построят на Заречной улице в Лобне к октябрю

Фото: Пресс-служба Главгосстройнадзор

Сотрудники подмосковного стройнадзора проверили строительство центральной городской больницы в Лобне. Она появится на Заречной улице к октябрю.

Как рассказали в ведомстве, больница будет рассчитана на 600 посещений в смену. Площадь шестиэтажного здания превысит 11,6 тысячи квадратных метров. Работы уже завершили на 70%.

Сейчас рабочие обутраивают комуникации, благоустраивают территорию и проводят отделочные работы.

В учреждении будут оказывать помощь детям и взрослым.

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