Поликлинику построят на Заречной улице в Лобне к октябрю
Сотрудники подмосковного стройнадзора проверили строительство центральной городской больницы в Лобне. Она появится на Заречной улице к октябрю.
Как рассказали в ведомстве, больница будет рассчитана на 600 посещений в смену. Площадь шестиэтажного здания превысит 11,6 тысячи квадратных метров. Работы уже завершили на 70%.
Сейчас рабочие обутраивают комуникации, благоустраивают территорию и проводят отделочные работы.
В учреждении будут оказывать помощь детям и взрослым.
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