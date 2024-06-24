Поликлинику построят на 2-й Глуховской улице в Ногинске в 2025 году

В Ногинске на 2-й Глуховской улице ведется строительство поликлиники на 500 посещений в смену. Ее откроют в 2025 году.

В трехэтажном здании откроют отделение для взрослых на 350 посещений в смену и для детей на 150 посещений в смену. Предусмотрены инфекционные отделения и дневной стационар. Появится парковка, детские игровые площадки и зоны отдыха.

Сейчас на объекте проводятся работы по врезке труб в водопроводные сети, устройству кольцевого и пластового дренажа, монтажу колодца под насосную станцию. Также продолжается разработка грунта под котлован.

Кроме того, на улице 28 Июня завершены работы по благоустройству участка после земляных работ по прокладке ливневой канализации. На объекте работают — 36 человек и девять спецмашин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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