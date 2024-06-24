Поликлинику построят на 2-й Глуховской улице в Ногинске в 2025 году

Фото: пресс-служба Администрации Богородского городского округа

В Ногинске на 2-й Глуховской улице ведется строительство поликлиники на 500 посещений в смену. Ее откроют в 2025 году.

В трехэтажном здании откроют отделение для взрослых на 350 посещений в смену и для детей на 150 посещений в смену. Предусмотрены инфекционные отделения и дневной стационар. Появится парковка, детские игровые площадки и зоны отдыха.

Фото: пресс-служба Администрации Богородского городского округа
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Фото: пресс-служба Администрации Богородского городского округа
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Фото: пресс-служба Администрации Богородского городского округа
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Фото: пресс-служба Администрации Богородского городского округа
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Фото: пресс-служба Администрации Богородского городского округа
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Сейчас на объекте проводятся работы по врезке труб в водопроводные сети, устройству кольцевого и пластового дренажа, монтажу колодца под насосную станцию. Также продолжается разработка грунта под котлован.

Кроме того, на улице 28 Июня завершены работы по благоустройству участка после земляных работ по прокладке ливневой канализации. На объекте работают — 36 человек и девять спецмашин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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