Поликлинику построили в ЖК «Заречье Парк» в Одинцове

В Одинцовском округе завершили строительство новой поликлиники, которая в ближайшее время начнет принимать пациентов в жилом комплексе «Заречье Парк». Медицинский объект рассчитан на 300 посещений в смену и уже готов к открытию.

Учреждению осталось пройти финальную процедуру ввода в эксплуатацию.

Четырехэтажное здание площадью свыше 13 тысяч квадратных метров станет важной частью социальной инфраструктуры района. В поликлинике будут работать терапевты и узкопрофильные специалисты сразу по 10 направлениям. Также там откроют диагностическое отделение, стоматологию, процедурные кабинеты, кабинет неотложной помощи и аптечный пункт.

Особое внимание уделят возможностям для восстановления и лечения: в поликлинике предусмотрены кабинеты физиотерапии, включая зоны для тепло-, электро- и светолечения, а также ультравысокочастотной терапии. Это позволит пациентам проходить часть обследований и реабилитационных процедур в шаговой доступности от дома.

Прилегающую территорию также привели в порядок: рядом с учреждением организовали парковку на 27 мест, среди которых выделили зоны для маломобильных посетителей. Контроль за качеством строительства осуществлял Главгосстройнадзор Московской области, который подтвердил соответствие объекта проектной документации.

Реализацией проекта занималась компания «Самолет-Заречье».

Открытие поликлиники должно существенно повысить доступность медицинской помощи для жителей Заречья и ближайших территорий.