Поликлинику построили в ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском округе

Поликлинику для детей и взрослых открыли в жилом комплексе «Пригород Лесное» в Ленинском округе. Она рассчитана на тысячу посещений в смену.

В поликлинике можно будет проконсультироваться с врачом, сдать анализы и пройти вакцинацию, рассказали в Минжилполитики Подмосковья.

Площадь здания составила 7,5 тысячи квадратных метров. Для разделения потоков пациентов в здании создали отдельные входы для взрослых и детей. У каждого из них обустроили регистратуру и гардероб.