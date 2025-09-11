Поликлинику откроют в ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове в 2026 году

На территории жилого комплекса «Гусарская баллада» в Одинцове продолжается строительство поликлиники. Работы завершены уже на треть.

По словам руководителя компании «СтройМонтаж» Александра Мусатова, в смену поликлиника сможет принимать 500 взрослых и детей. Среди них будут не только резиденты «Гусарской баллады», но и жители поселка Лесной Городок.

В здании площадью около шести тысяч квадратных метров прием будут вести терапевты, педиатры, кардиологи, урологи, стоматологи, хирурги, травматологи и другие специалисты. Пациенты смогут пройти различные исследования, в том числе ультразвуковую диагностику.

Возле поликлиники обустроят места для отдыха и парковку.

Работы проводят по государственной программе за счет средств бюджета Подмосковья.

Открыть медицинское учреждение планируют в следующем году.