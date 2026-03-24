Поликлинику № 9 откроют после капремонта в Ивантеевке в 2026 году

Обновление первой половины здания завершили в конце 2025 года. Работы во второй части продолжаются и завершатся в III квартале, при этом прием пациентов не прекращается.

В обновленном крыле уже работают хирургическое отделение, рентгеновский кабинет, аппарат УЗИ, процедурный и вакцинальный кабинеты, а также кабинет льготной выписки лекарств.

Глава муниципалитета Максим Красноцветов отметил, что модернизация здравоохранения — задача, поставленная губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. За последние пять лет в округе отремонтировали 10 медицинских объектов.

Также ведется системная работа по привлечению и удержанию кадров. Для врачей предусмотрены компенсации за аренду жилья, подъемные выплаты, компенсация транспортных расходов, премии отличникам здравоохранения, служебное жилье, земельные участки, помощь с устройством детей в сады и школы, а также бесплатное посещение бассейна. Такая поддержка позволяет не только приглашать новых специалистов, но и создавать комфортные условия для уже работающих врачей. Все это, по мнению администрации, напрямую влияет на качество медицинской помощи жителям.