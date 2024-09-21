Поликлинику № 5 откроют на месте Востряковской амбулатории в Домодедове

Новую поликлинику откроют в Домодедове. Здесь жителей будут принимать врачи-терапевты, педиатры и другие специалисты.

Востряковскую врачебную амбулаторию посетили глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева, главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов и заведующий стационаром № 2 в микрорайоне Авиационный Лариса Попкова.

Комиссия обсудила тему кадров в больнице. На встрече отметили, что амбулатория обслуживает больше шести тысяч жителей. С вводом в эксплуатацию домов жилого комплекса «Космос» пациентов станет еще больше.

Сейчас в амбулатории работают три врача-терапевта и два врача-педиатра. Нет в амбулатории узких специалистов.

При этом здание капитально отремонтировали два года назад. И теперь площади позволяют вести дополнительные приемы.

«По результатам встречи принято решение на месте Востряковской амбулатории открыть полноценную поликлинику № 5, где будут вести прием врачи-терапевты, врачи-педиатры и врачи-специалисты», — прокомментировал Андрей Осипов.

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