Поликлинику № 2 отремонтировали в поселке Тучково. Там получают помощь свыше 5,8 тысячи человек.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава Минздрава Максим Забелин, всего на работы направили 29 миллионов рублей.

«Мы продолжаем программу ремонтов учреждений здравоохранения в регионе. Так, вчера после капитального ремонта возобновило работу педиатрическое отделение Истринской больницы», — сказал он.

В поликлинике обустроили кабинеты терапевта и гинекологов, а также малую операционную и процедурную.

Записаться на прием можно по номеру 122, а также через Telegram-бот и интернет-портал «Здоровье».