Поликлинику № 1 в Пушкино капитально отремонтируют в этом году

Капитальный ремонт поликлиники № 1 продолжается на улице 50-летия комсомола в Пушкино. Завершить работы планируют до конца года.

Как рассказали в областном Минстрое, сейчас на объекте трудятся 103 человека. Там ведут отделочные работы, монтаж инженерных систем и слаботочных систем.

В здании также обновят фасад, входную группу, кровлю, установят современное сантехническое оборудование, окна и двери. Поставят мебель и оборудование. На территории пройдет благоустройство.

Работы ведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».