Поликлинику № 1 в Пушкино и поликлинику № 9 в Ивантеевке отремонтируют

Два медицинских учреждения отремонтируют в округе. Работы уже стартовали в поликлинике № 1 в Пушкино и поликлинике № 9 в Ивантеевке.

В поликлинике № 1 демонтируют внутренние конструкции, двери и окна. Скоро стартуют работы по установке новых лифтов и перепланировке. Капитальный ремонт проходит в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья». Поликлиника продолжает работать, несмотря на ремонт. Обновления уже идут и в поликлинике № 9 в Ивантеевке.

«Это очень значимое событие — одновременный капремонт двух крупнейших поликлиник округа. Но, к сожалению, временные неудобства неизбежны, так как у нас нет отдельных площадей, чтобы полностью переселить туда наши подразделения. Ремонт будет происходить частями, по половине здания — пока на одной половине будут вестись работы, на второй будут работать врачи. Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, но она, надеюсь, будет компенсирована обновленными зданиями, в которых будет удобно и врачам, и пациентам», — прокомментировал главный врач Пушкинской клинической больницы Владимир Мануйлов.

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