Поликлинику № 1 в Королеве капитально отремонтируют в этом году

Поликлинику № 1 капитально отремонтируют в Королеве по госпрограмме. Работы планируют завершить в этом году.

Как рассказали в областном Минстрое, готовность работ уже превысила 70%.

«Строители завершили фасадные работы, в ходе которых сохранили все архитектурные элементы здания. Установили новые окна. Сейчас ведется монтаж инженерных систем, внутренняя отделка помещений», — рассказал начальник участка Сиражутдин Сайпуев.

Здание построили в 1956 году по проекту известного архитектора Любови Гулецкой. Капитальный ремонт там начался летом 2024 года, а уже в этом году обновленная поликлиника примет первых пациентов.

В ведомстве добавили, что рядом также продолжается строительство нового медучреждения для детей и взрослых на тысячу посещений в смену.