Поликлинику № 1 в Королеве капитально отремонтируют в 2025 году

Поликлинику в Королеве капитально отремонтируют в 2025 году. Там уже приступили к внутренней отделке помещений.

Капитальный ремонт поликлиники проводят по госпрограмме Подмосковья, рассказали в региональном Минстрое. Сейчас на объекте трудятся более 20 человек, они уже провели кровельные работы и укрепили центральный вход.

«Внутри появятся современные кабинеты и обновленная регистратура. Фасад будет полностью отремонтирован, но все архитектурные элементы сохранены. Территорию вокруг поликлиники благоустроят», — добавили в ведомстве.

Здание было построено в 1956 году по проекту известного архитектора Любови Гулецкой. Ремонт планируют завершить в третьем квартале года.

Кроме того, рядом строят новую комплексную поликлинику для детей и взрослых. Ее достроят к декабрю 2026 года.