Поликлинику № 1 капитально отремонтируют в Воскресенске в 2026 году

«Единая Россия» подводит итоги реализации народной программы, с которой партия одержала победу на выборах в Госдуму и Мособлдуму в 2021 году. Документ разработан на основании предложений более 780 тысяч жителей Московской области, за пять лет по всем направлениям в регионе выполнено более 93% задач.

В 2026 году запланированы масштабные работы в сфере образования, здравоохранения, инфраструктуры и благоустройства. В Подмосковье построят 20 школ и 26 детских садов, капитально отремонтируют около 48 школ и 38 садов, обновят 37 учреждений культуры. В здравоохранении достроят 7 объектов, сделают капремонт на 28, а медучреждения получат более 16 тысяч единиц современного оборудования. Кроме того, будет создано 74 тысячи новых рабочих мест, переселены жители из аварийного жилья, а также подключены к газу свыше 5,5 тысячи домов в 72 населенных пунктах.

В Воскресенске на 2026 год запланированы: капитальный ремонт поликлиники № 1 Воскресенской больницы, ремонт дошкольных отделений в лицее № 23, школах «Наши традиции» и № 17, учреждений культуры, а также обновление Воскресенского колледжа на улице Ленинская. Благодаря этим инициативам жители округа получат более комфортные условия для учебы, здоровья и досуга.

Кандидат предварительного голосования, депутат Госдумы Никита Чаплин отметил: «Реализация народной программы — это наша общая победа. Мы учитываем каждое мнение жителей. В Воскресенске благодаря программе создаются комфортные условия для обучения и развития, что особенно важно для молодых семей. Обещаем и дальше работать на благо нашего округа и всей Московской области».

Житель Воскресенска Михаил Соколов поделился: «Ремонт поликлиники и обновление школ — долгожданные перемены для нашего города. Это улучшит качество жизни и создаст достойные условия для наших детей и семей. Очень радует, что партия слышит и учитывает мнение жителей».

«Единая Россия» приглашает жителей Подмосковья продолжать участвовать в формировании новой народной программы, которая будет реализовываться после выборов 2026 года. Для этого работает горячая линия 8-800-200-89-50 и электронная форма на сайте результат.рф.