Поликлинику на Высоковольтной улице в Раменском капитально отремонтировали

Поликлиника на Высоковольтной улице в Раменском открылась после капитального ремонта. В ней получают помощь более 17,5 тысячи человек, из которых 4,3 тысячи — дети.

В поликлинику поставили все необходимое оборудование. Там открыли кабинеты профилактической работы, выписки льготных препаратов, неотложной помощи, а также вакцинопрофилактики, функциональной диагностики и смотровую.

Всего на ремонт выделили более 186 миллионов рублей, сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава максим Забелин.

«Благодаря проведенному ремонту, медицинская помощь стала доступнее для жителей Раменского муниципального округа. Здесь созданы комфортные условия как для пациентов, так и медицинских работников. В том числе, оборудованы удобные зоны ожидания, установлена современная и понятная навигация», — сказал он.

Записаться на прием можно онлайн, а также по номеру 122 и через Telegram-бот.