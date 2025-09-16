Поликлинику на улице Циолковского в Королеве построят в 2026 году

На улице Циолковского в Королеве продолжается строительство новой поликлиники для взрослых и детей. Завершить все работы планируют в третьем квартале 2026 года. Новое медучреждение будет принимать до тысячи человек за смену. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса региона.

На площадке в настоящее время работают 211 рабочих и девять единиц техники. Общая стройготовность по всем видам работ составляет более 45%. Новая поликлиника станет важным шагом к улучшению качества медицинского обслуживания в городском округе», — прокомментировал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Сейчас рабочие делают внутренние инженерные сети, фасад и отделку помещений, устанавливают вентиляцию, отопление, водоснабжение и электрику. Также завозится оборудование и готовится территория вокруг здания для благоустройства.

Поликлиника будет многопрофильной: в ней будут работать терапевты, педиатры и врачи разных специальностей. Взрослое отделение сможет принимать до 600 пациентов, детское — до 300. Дополнительно откроется травмпункт на 100 посещений. Пациентам будут доступны современные обследования и процедуры — МРТ, ЭКГ, УЗИ и рентген.