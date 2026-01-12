Поликлинику на улице Циолковского в Королеве построят в 2026 году

На улице Циолковского в Королеве продолжается возведение поликлиники для детей и взрослых. Она будет рассчитана на тысячу пациентов в смену.

Новое учреждение строят на территории городской больницы в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Работы стартовали в марте прошлого года. Они завершены более чем на три четверти.

«В здании ведется монтаж стеновых панелей, устройство инженерных систем — вентиляции, водо- и теплоснабжения, электромонтажные работы. На всех этажах ведутся отделочные работы, монтаж лифтового оборудования. Для удобства посетителей в новой поликлинике будет установлено восемь лифтов», — рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

На площадке ежедневно трудятся 170 строителей. Работы идут в полном соответствии с графиком.

Поликлиника будет принимать 600 взрослых и 300 детей в смену. Там разместят самые востребованные отделения: неотложной помощи, терапии, хирургии, а также кабинеты профилактики и физиотерапии, центр здоровья и амбулаторной онкологической помощи.

Кроме того, в здании откроют дневные стационары на 45 мест для взрослых и 20 — для детей.

Общая площадь современного центра превысит 17 тысяч квадратных метров. Его оснастят новейшей диагностической аппаратурой: компьютерными и магнитно-резонансными томографами, маммографом, флюорографом, рентгеном и аппаратами для ультразвуковых исследований.

Первое стерилизационное оборудование в учреждение уже поступило.

Завершить строительство и открыть поликлинику планируют до конца 2026 года.