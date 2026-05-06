Поликлинику на улице Циолковского в Королеве достроят в этом году

На улице Циолковского в Королеве возводят крупное медицинское учреждение. Современная поликлиника после открытия сможет принимать до тысячи посетителей за смену.

Из этого потока 600 человек смогут посещать взрослое отделение, 300 мест предназначены для юных пациентов. Кроме того, 100 посетителей будут принимать в травмпункте.

В здании организуют отдельные входы, что особенно важно в сезон простуд и для профилактики распространения инфекций.

Поликлиника будет пятиэтажной. Также предусмотрен подземный этаж. Общая площадь учреждения достигнет почти 18 тысяч квадратных метров.

Рядом с поликлиникой обустроят открытые парковки для автомобилей — как для сотрудников, так и для посетителей. Архитектура и внутреннее оснащение продуманы с учетом потребностей маломобильных групп населения: там оборудуют удобные входные группы, обеспечат беспрепятственные пути перемещения по этажам и безопасный доступ во все ключевые кабинеты.

Строительство проводят в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и региональной госпрограммы Московской области по созданию объектов социальной инфраструктуры.

Контрактная стоимость объекта составляет примерно 1,55 миллиарда рублей. Застройщиком выступает Дирекция заказчика капитального строительства, а за соблюдением всех норм и правил следит Главгосстройнадзор Подмосковья.

Инспекторы недавно побывали на объекте с проверкой и зафиксировали высокую степень готовности — на сегодняшний день она достигла 85%. Внутри здания строители продолжают монтировать инженерные системы, параллельно проходят установка медицинского оборудования, отделочные работы и благоустройство прилегающей территории.

Завершить работы и ввести поликлинику в эксплуатацию планируют в третьем квартале текущего года.