Поликлинику на Пионерской улице в Чехове отремонтируют в 2025 году

В муниципальном округе начались подготовительные работы к ремонту городской поликлиники на улице Пионерская. Об этом сообщается в телеграм-канале Чеховской больницы.

Как уточняется, ремонт продлится чуть более пяти месяцев.

«В городской поликлинике на улице Пионерская, 2, приступили к подготовительным работам по проведению текущего ремонта. Запланированный период — 160 дней с момента его начала», — говорится в публикации.

Несмотря на ремонтные работы, амбулаторно-поликлиническое подразделение продолжит функционировать в обычном режиме.

«Информация о переносе записи к специалистам Чеховской больницы и новом адресе приема будет поступать пациентам с телефонного номера: 8 (496) 726-77-73», — добавили в пресс-службе больницы.

Записаться на прием к врачам по-прежнему можно как через сайт Госуслуг, так и по телефону 122.