Поликлинику на Пионерской улице в Чехове открыли после капремонта

Основной корпус поликлиники для взрослых на Пионерской улице в Чехове открыли после капитального ремонта. В здании обновили фасад и входные группы.

Специалисты также заменили окна, двери и инженерные коммуникации, провели отделку и установили современное оборудование.

Благоустройство коснулось и прилегающей территории.

На первом этаже разместили кабинеты неотложной помощи, вакцинации, маммографии, флюорографии и физиотерапии.

Терапевты и врачи узких направлений ведут прием на втором этаже. Там также установили инновационное кардиокресло, которое позволяет быстро оценить качество работы сердца.

Заместитель главного врача Чеховской больницы Александра Мурашкина рассказала, что результат электрокардиографии можно получить всего за одну минуту.