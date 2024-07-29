Поликлинику на 750 посещений в смену откроют в Видном в 2025 году

Реализация проекта по строительству новой поликлиники, рассчитанной на 750 посещений в смену, продолжается в Видном. Степень готовности объекта превышает 50%. Ожидается, что учреждение откроет свои двери в 2025 году в рамках национального проекта «Здравоохранение».

На строительной площадке работают более 120 специалистов, а также задействовано пять единиц специальной техники. На текущий момент выполняются работы по установке внутренних перегородок, отделки помещений, монтажу систем вентиляции и кондиционирования, а также внутренних систем водоснабжения и отопления. Кроме того, начаты работы по реализации фасада.

Площадь поликлиники составит 9,9 тысячи квадратных метров, что значительно улучшит доступность амбулаторно-поликлинической помощи для жителей Видного как взрослого, так и детского профиля.

В здании нового медицинского учреждения разместятся терапевтическое и педиатрическое отделения, блоки узких специалистов, клинико-диагностический центр, служба неотложной помощи, стоматологические кабинеты, отделение лучевой диагностики с современным оборудованием, а также восстановительная медицина и реабилитационные услуги, включая дневной стационар.

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