Поликлинику на 600 посещений откроют в Лобне в 2025 году

В Лобне завершилось строительство новой поликлиники, которая откроет свои двери для жителей в начале следующего года. Она станет важным объектом здравоохранения, предоставляя широкий спектр медицинских услуг.

Новая поликлиника рассчитана на 600 посещений в смену и построена в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Здание площадью более 11,7 тысячи квадратных метров включает в себя все необходимые медицинские подразделения. В поликлинике будут работать специалисты всех основных медицинских направлений, и жители смогут получать консультации, диагностику, а также проходить лечение и восстановительные процедуры.

Особое внимание уделено оснащению. В здании установлено современное оборудование для диагностики, а также созданы комфортные зоны ожидания для пациентов. Фасад выполнен из прочных материалов, а прилегающая территория благоустроена, что создаст удобство для посетителей.

Поликлиника оснащена лабораториями, кабинетами функциональной диагностики и лечебно-профилактическими подразделениями. Все работы завершены, и учреждение готово начать свою полноценную работу с началом следующего года.