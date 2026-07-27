Поликлинику на 500 посещений откроют в Одинцовском округе в 2027 году

В Одинцовском округе с 2021 года построили 14 объектов здравоохранения — поликлиники, врачебные амбулатории, консультативно-диагностические центры и фельдшерско-акушерские пункты. Общая мощность системы увеличилась почти на полторы тысячи посещений в смену.

В 2027 году в микрорайоне «Гусарская баллада» откроется новая поликлиника на 500 посещений в смену. Еще один объект появится в 2026 году в Звенигороде. В рамках президентского национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» ведется строительство медицинского учреждения в Голицыне.

Медицинская инфраструктура Одинцовского округа развивается и благодаря частным инвесторам — они возводят социальные объекты вместе с жильем, а затем передают их в региональную собственность. За счет инвесторов построены взрослая и детская поликлиники в ЖК «Инновация» в Новоивановском общей мощностью 124 посещения в смену. Еще одно отделение открылось в микрорайоне Клубничное поле. В этом году заработал фельдшерско-акушерский здравпункт в поселке Дубки в Кубинке.