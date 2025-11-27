Поликлинику на 2-й Глуховской улице в Ногинске откроют к марту 2026 года

Министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский проверил готовность новой комплексной поликлиники для взрослых и детей в Ногинске. Медучреждение на 2-й Глуховской улице рассчитано на 500 посещений в смену. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя Московской области. Готовность объекта превышает 90%, открытие поликлиники запланировано на март 2026 года.

Строительство ведется по нацпроекту «Здравоохранение» и региональной программе модернизации первичного звена. Александр Туровский отметил, что на объекте работают более 300 строителей и семь единиц техники. Сейчас завершается монтаж фасада и инженерных сетей, ведутся отделочные работы во всех помещениях, устанавливается внутренняя система медгазов и проводится пусконаладка лифтового оборудования. Также уже началась поставка медицинской техники, включая рентген, флюорограф и маммограф.

В поликлинике откроются взрослое отделение на 350 посещений в смену и детское на 150 посещений. Для удобства пациентов и сотрудников на территории обустроят просторную парковку и зоны отдыха с тротуарами.