Поликлинику на 2-й Глуховской улице в Ногинске откроют до конца года

В Ногинске продолжается строительство новой поликлиники на 500 посещений в смену. Объект возводят на 2-й Глуховской улице. Его готовность уже превысила 80%. Об этом сообщили в Минстройкомплекса Московской области.

На стройплощадке трудятся более 300 специалистов и десять единиц техники. Сейчас рабочие завершают фасадные работы, обустраивают входные группы с витражным остеклением, а также проводят внутреннюю отделку помещений.

Министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский отметил, что работы идут по графику. Уже началась подготовка помещений для монтажа тяжелого медицинского оборудования, сборка лифтов и наладка инженерных систем.

Площадь новой поликлиники превысит 12,8 тысячи квадратных метров. Медучреждение будет оснащено современным оборудованием и включит отделение для взрослых на 350 посещений и детское отделение на 150 посещений в смену. Завершить строительство планируют до конца года.

Работы проводят по государственной программе Подмосковья «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Они также соответствуют целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».