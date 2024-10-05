Поликлинику на 150 посещений в смену в деревне Глухово построят к 2025 году

Строительство поликлиники для детей и взрослых в деревне Глухово завершится во втором квартале 2025 года. Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход строительства.

Пресс-служба Главгосстройнадзора сообщила, что готовность объекта составила 15%.

Площадь двухэтажного здания — около 1,5 тысяч квадратных метров. Там разместят кабинеты врачей общей практики, педиатров, терапевтов, неврологов, эндокринологов, кардиологов, гастроэнтерологов, отделение функциональной диагностики. Также прием будут вести офтальмолог, отоларинголог, ортопед, травматолог и хирург. Взрослые и дети смогут пройти диспансеризацию и профилактические осмотры.

Поликлинику достроят ко второму кварталу 2025 года.

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