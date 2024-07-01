Поликлинику Лобни укомплектовали врачами на 87%

Подготовку к осенне-зимнему сезону и ситуацию в сфере здравоохранения обсудили на общегородском совещании в Лобне под руководством главы муниципалитета Анны Кротовой. Центральными темами также стали снос зданий и летняя оздоровительная кампания.

О работе первичного звена здравоохранения рассказала главный врач больницы Лобни Виктория Тен. Она озвучила следующие показатели: поликлиника укомплектована сотрудниками на 87%. С начала года в учреждение трудоустроились врачи-педиатры, терапевты, рентгенолог, кардиолог, врач паллиативной помощи, ортопед, невролог, травматолог и другие специалисты.

Следующей темой совещания стал снос зданий по улицам Железнодорожной и Панфилова. В планах принять решение по судьбе этих домов до конца 2024 года. Еще один показатель, озвученный на встрече, касался подготовки к отопительному сезону. Так, в Лобне прошли опрессовку более 60% тепловых сетей.

Глава округа отметила, что Лобню посетила делегация языковой школы в Шанхае. Мероприятие прошло при поддержке Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы.

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