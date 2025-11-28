Поликлинику для взрослых и детей в Ногинске откроют в марте 2026 года

Поликлинику на 2-1 Глуховской улице в Ногинске продолжают строить. В ней будут получать помощь как взрослые, так и дети. Площадку проверил глава регионального Минстроя Александр Туровский.

Площадь поликлиники составит 12,8 тысячи квадратных метров. Взрослое отделение будет рассчитано на 350 посещений в смену, детское — на 150. Всего там будут обследоваться более 43 тысяч человек.

На территории учреждения обустроят парковку и места отдыха.

«На объекте задействованы более 300 строителей и семь единиц техники. Сейчас рабочие завершают монтаж фасада и инженерных сетей, ведут отделочные работы во всех внутренних помещениях, устройство внутренней системы медгазов, пусконаладку лифтового оборудования», — сказал министр.

Сейчас в медучреждение поставляют оборудование — там уже установили аппарат для рентгенов, флюорограф, маммограф.

Поликлинику строят в рамках нацпроекта «Здравоохранение».